Julia Lemmertz, Fátima Bernardes e Jeniffer Dias na pré-estreia da série No Ano Que Vem, no Rio de Janeiro - Victor Chapetta/ Agnews

Publicado 27/02/2024 22:13

Rio - Diversos famosos prestigiaram, nesta terça-feira (27), na Zona Sul do Rio, a pré-estreia da série "No Ano Que Vem", produção estrelada por Julia Lemmertz e Jeniffer Dias que chega ao Canal Brasil no dia 4 março.

Fátima Bernardes, que recentemente deixou a TV Globo após 37 anos , foi um dos nomes que marcou presença no evento. Além dela, Eduardo Moscovis, Julia Dalavia e o namorado João Vithor Oliveira, também compareceram ao local.

"No Ano Que Vem" vai abordar temas do universo feminino, como etarismo, sororidade e maternidade, todos sob a perspectiva da mulher.