Ximbinha volta a falar sobre fim do casamento com JoelmaReprodução / Youtube / Instagram

Publicado 27/02/2024 16:57 | Atualizado 27/02/2024 16:57

Rio - Ximbinha, de 50 anos, voltou a falar, durante entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, sobre o fim do casamento com Joelma, após nove anos da separação. O músico ainda relembrou o encerramento da banda Calypso. Os artistas ficaram juntos durante 18 anos.

"No meu caso, foi muito estranho. Não sabia que era famoso. Só me dei conta quando minha separação virou um escândalo muito grande. Não foi apenas uma separação, foi um escândalo. Fiquei muito triste, fiquei em depressão. Me isolei do mundo e não queria saber de mais nada", disse.



"Foi uma bronca muito grande para ser resolvida. A empresa acabou e tínhamos quase 200 funcionários. Ainda tem muito processo rolando. Eu respondo tudo, é difícil e a outra parte de lá não quer nem saber. Está usando as músicas…E sai como herói e eu, como vilão", contou.

