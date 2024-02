Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Fabiana JustusReprodução/Instagram

Publicado 25/02/2024 14:38 | Atualizado 25/02/2024 14:48

Rio - Fabiana Justus compartilhou uma boa notícia nas redes sociais neste domingo (25). Ela recebeu alta do hospital e seguirá o tratamento contra o câncer, em casa. A influenciadora digital passou um mês internada e está com leucemia.

fotogaleria

"Em casa! Obrigada, meu Deus. Primeiro intervalo entre os ciclos para dar muita força para continuar o tratamento", escreveu. Fabiana tem 37 anos de idade e é filha do empresário Roberto Justus. Ela compartilhou o seu diagnóstico com o público no último dia 25.

A influenciadora ganhou notoriedade ao compartilhar todos os detalhes sobre a sua internação e tratamento, inclusive o momento em que decidiu raspar o seu cabelo. Mãe de Fabiana, Sacha Chryzman, comemorou o retorno da filha para casa.

"Obrigada, Deus. Ver minha filha em casa, feliz, se sentindo bem, ao lado dos filhos e do marido era tudo que eu rezava desde que ela se internou e durante os 22 dias que passei ao lado dela no hospital!", disse ela.