MC Daniel desfila look de Philipp Plein na Semana de Moda de MilãoGlauber Bassi / Divulgação

Publicado 25/02/2024 17:58

Rio - MC Daniel fez sua estreia na Semana de Moda de Milão na sexta-feira (23). O cantor desfilou pela grife Philipp Plein, e em suas redes, o MC, que antes de adentrar a passarela disse ‘Jesus te ama’ em libras, celebrou a conquista.







Uma publicação compartilhada por MC DANIEL FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Das vielas de SP, para as passarelas de grife e moda do mundo, do lixo ao luxo, uns dizem que não mereço, em 2 anos de carreira pra quem é invejoso realmente é inacreditável. Deus e anjos dizem que é só o começo, eu apenas agradeço.”, escreveu Daniel.

Em entrevista para a Vogue, o artista disse que já conhecia o estilista italiano pelas redes sociais. "É um cara que tem um estilo de vida que eu gosto muito, é descolado, sou fã", conta. "Depois que eu fiquei famoso e comecei a ganhar dinheiro, me interessei mais por moda, porque antes eu não tinha condição de poder me interessar por isso, de vestir umas roupas mais legais", afirma.