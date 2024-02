Karoline foi ao Maracanã torcer pelo namorado Léo Pereira - Reprodução / Instagram

Karoline foi ao Maracanã torcer pelo namorado Léo PereiraReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2024 20:12

Rio - Karoline Lima foi ao Maracanã, neste domingo (25), assistir o clássico entre Flamengo e Fluminense e torcer pelo namorado Léo Pereira. A modelo usou uma camisa personalizada em homenagem ao zagueiro rubro-negro com o apelido "Karolino", que viralizou na web.

fotogaleria

O casal assumiu o relacionamento no início de fevereiro. O atleta rubro-negro surpreendeu a influencer ao chama-la ao palco para oficializar o relacionamento durante sua festa de aniversário de 28 anos, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (5).

Em uma galeria de fotos publicada no Instagram nesta terça-feira (6), a modelo surgiu em clima de romance com Léo e compartilhou registros do momento em que aceitou o pedido de namoro. "Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil", escreveu Karoline na legenda.