Eliezer e Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2024 16:36

Rio - O ex-BBB Eliezer publicou vários vídeos no Instagram, neste domingo (25), pedindo para que os fãs não beijarem nem pedirem para beijar sua filha, Lua, na rua. A bebê, de quase 1 anos, é filha do influenciador com Viih Tube.

"Gente, encontrou a gente na rua, a gente super é solícito, a gente faz foto, pode brincar com a Lua, mas beijar não! Não beije a Lua, na verdade não beije bebê de ninguém, não faça isso! Acontece com frequência, o pessoal chega: ‘posso beijar a lua?’ ou às vezes nem pergunta, já vai logo beijando”, alertou.

Segundo o influenciador, alguns fãs beijam a bebê sem pedir permissão para os pais. “Eu beijo, a Viih beija mas ponto! Bebês não se beijam, não se beija no rosto, não se beija na mão, porque a mão é o lugar em contato que ela tá o tempo todo na boca. Aí vai me colocar numa situação chata que é eu falar um não! Não é só porque é o nosso não, não se beija bebê!” conclui.