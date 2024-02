Stênio Garcia - reprodução internet

Publicado 25/02/2024 11:19

Rio - O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi diagnosticado com covid-19. A informação foi divulgada neste domingo (25) pela sua mulher, Mari Saade, que afirmou também estar doente.



Na publicação feita no seu perfil do Instagram, Saade reclamou da falta de empatia com o ator ao contar um caso durante uma gravação pessoal do marido, com quem está junto há cerca de 26 anos.



"Estou doente desde segunda-feira com uma infecção e inflamação no olho e, por isso, fiquei no meu quarto. Enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stenio, minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol. Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa, que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a covid-19. Vou ter que mesmo doente levá-lo ao hospital", desabafou.