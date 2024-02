Regina Casé com o marido Estevão Ciavatta, os filhos, Benedita e Roque, o genro, João Pedro, e o neto, Brás - Webert Belicio / Agnews

Publicado 25/02/2024 22:37

Rio - Regina Casé comemorou seu aniversário de 70 anos, neste domingo (25), com um festão na quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A apresentadora reuniu a família e um timaço de famosos para curtir a festa.

A apresentadora chegou acompanhada do marido, Estevão Ciavatta, dos filhos, Benedita e Roque, o genro, João Pedro, e o neto, Brás, todos usando looks com a mesma estampa. Fátima Bernardes, Lázaro Ramos, Preta Gil, Leandra Leal, Humberto Carrão e Carolina Dieckman estão entre os famosos que compareceram ao evento para celebrar a vida da artista.