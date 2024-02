MC Loma retruca críticos após deixar a filha provar o leite materno da prima, Mirella Santos - Reprodução/Instagram

MC Loma retruca críticos após deixar a filha provar o leite materno da prima, Mirella SantosReprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 19:24 | Atualizado 26/02/2024 20:12

Rio - MC Loma, de 21 anos, rasgou o verbo ao responder as pessoas que reclamaram que sua filha bebeu o leite materno de sua prima, a cantora Mirella Santos. Nesta segunda-feira (26), a artista usou as redes para avisar que não quer que deem palpites na criação de Melanie, já que é ela quem é responsável pela pequena.

fotogaleria

"Hoje em dia a internet tá muito chata. Vocês tão insuportáveis. É tudo motivo de 'mimimi'. Ninguém forçou a Melanie a fazer nada, até porque ninguém é doido. Eu não ia deixar se ela tivesse chorando ou algo do tipo, nem a Mirella ia querer fazer isso. A gente tava lá, conversando, e o peito da Mirella começou a vazar. A Melanie ficou passando a mão e colocando na boca, então eu falei: 'Mi, dá pra ela experimentar'. Aí ela botou [o leite] num copinho, porque eu autorizei, porque a minha filha saiu da minha barriga. Eu gerei, não foi nenhuma de vocês. Se foi, eu tô sabendo agora. Quem sentiu a criança mexer, quem sentiu as cólicas e a dor fui eu. Mas nem parece, porque vocês que tão reclamando. Pessoal que tem a língua maior que a boca, pode entrar um dentro do c* do outro", disse Loma em seus stories do Instagram.A MC estava de visita na casa da prima para a herdeira conhecer a nova integrante da família, a bebê Luna, que nasceu no início do mês. A cantora ainda revelou que a pequena detestou o leite porque já está acostumada com o gosto de outros alimentos. "A Melanie não gostou, gente. Até porque leite de peito é horrível. Desculpa falar isso, lactantes, mas é horrível. Ela é uma criança que come tudo, mas não gostou nem do meu leite, que dirá o de Mirella", explicou.Usuários do X, o antigo Twitter, concordaram com o posicionamento da influenciadora e se divertiram com as falas da mãe coruja: "Adoro quando a MC Loma fala nos stories, ela solta as melhores pérolas. Povo que gosta de ficar dando 'pitaco' na vida dos outros tem que se f*der mesmo, que chatice", escreveu uma fã. "Gosto de ver a MC Loma 'hablando', ela é engraçada demais kkk Os fechos dela são os melhores, me acabo de rir, é muito bom", contou outro. "Se eu fosse famosa eu seria a MC Loma. Povo tava atentando o juízo delas depois que Mirella pariu, ela foi falar as coisas e largou um bando de xingamento nos stories", confessou uma terceira.