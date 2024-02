Kéfera exibe costas definidas em dia de treino - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 18:07

Rio - A atriz Kéfera Buchmann, de 31 anos, aproveitou um registro de seus treinos na academia para dar um conselho às pessoas que falam dela pelas costas. Nesta segunda-feira (26), a youtuber mostrou suas costas saradas enquanto fazia um exercício e deixou seguidores impressionados com sua definição muscular.



"Fala mal pelas costas mesmo, fulano, e aproveite a vista. (Gente, eu tô muito hétero top, perdão amigas)", brincou a artista na legenda da publicação. No vídeo, Kéfera surge levantando peso em um aparelho de "tríceps pulley", um exercício altamente eficaz para fortalecer e desenvolver a região posterior do braço. Com as madeixas loiras presas em um rabo de cavalo, a influencer apostou em um top de alças fininhas para deixar a musculatura de suas costas em evidência. Ela ainda complementou o look esportivo com um short de academia coladinho e um par de tênis de corrida.Seguidores não perderam a chance de admirar a beleza e a determinação da atriz nos comentários do post: "Tô igual fulano, falando dela? Não, mas também não tenho essa dorsal. Essa é a borboleta que eu quero", contou um internauta. "Com um 'costão' desse, eu também não ligaria que falassem. Recalque de frango bate e volta", afirmou outra. "Que costas, Brasil! Tá a maior 'gostosona'! Quando crescer quero ficar assim", desejou uma terceira. "Gente feliz e amante do próprio corpo incomoda pessoas infelizes. Tá maravilhosa, Ké. Continue assim", incentivou mais uma.