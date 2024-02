Kéfera muda visual e surge loira - Reprodução / TikTok

Publicado 20/02/2024 21:13

Rio - Kéfera Buchmann, de 31 anos, mostrou seu novo visual nesta terça-feira (20), através de um vídeo publicado no TikTok. A atriz surgiu loira e compartilhou todo o processo da transformação.

"Finalmente hoje é o dia em que vou tirar essa coisa horrorosa da minha cabeça", brincou antes de começar a mudança.Quando o cabelo finalizado, Kéfera se elogia: "Que gostosa, hein!"Recentemente, a youtuber viralizou após surpreender com a definição do seu corpo , durante um vídeo dançando de costas. Internautas chegaram a comparar a atriz com o personagem He-Man.