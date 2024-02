Zé Felipe pinta o cabelo de azul depois de descobrir sexo do terceiro filho com Virginia - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 20:16

"Meu Deus, véi! Vem um 'Zezinho'!", comemorou o influenciador após saber do resultado. Mais cedo, o filho do cantor Leonardo já tinha mostrado que descoloriu a região inferior do seu "mullet", em preparação para pintar as madeixas de acordo com o gênero do bebê. Mesmo assim, na hora em que um amigo começou a aplicar a tinta em sua cabeça, Zé admitiu que estava bastante nervoso. "Que tremedeira!", brincou o sertanejo. Em seguida, ele compartilhou sua nova aparência com seguidores, exibindo a cor azul-escura que tomou parte de suas mechas castanhas. O cantor e a empresária divulgaram sua terceira gestação em janeiro deste ano e organizaram uma luxuosa festa para descobrir o sexo do mais novo integrante da família, transmitindo o evento em uma live com mais de 1 milhão de espectadores. O casal está junto desde 2021 e têm outras duas filhas juntos, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, que completou seu primeiro ano de vida em outubro do ano passado.