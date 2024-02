Rafa Vitti se diverte com gracinha sensual da mulher, Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 17:08 | Atualizado 20/02/2024 17:09

Rio - A humorista Tatá Werneck, de 40 anos, pegou o marido de surpresa ao interromper seu momento "gamer" para sugerir que os dois fizessem amor. Nesta terça-feira (20), a apresentadora protagonizou um momento cômico ao lado do ator Rafael Vitti, arrancando risadas de seguidores com a interação do casal.

fotogaleria

"Mô, quer tr*nsar?", perguntou Tatá depois de ter entrado no quarto onde Rafa estava curtindo seus novos oculos de realidade virtual. No vídeo, o artista apenas responde com uma risadinha antes de continuar jogando, o que levou a comediante à fazer piada com o nível de intimidade que os pombinhos já alcançaram. "Porquê as relações duram", explicou a influenciadora na legenda da publicação. Os atores oficializaram sua união em 2019, mas estão juntos desde 2017. Eles são pais da pequena Clara Maria, que tem 4 anos.O clipe logo viralizou nas redes, motivando internautas a também entrarem na brincadeira pelos seus perfis do Instagram: "Era melhor ela ter chegado e já tirado o short dele, pelo visto só falando não adiantou kkk Ele em Marte e ela no fogo", pontuou uma pessoa. "Nós pessoas meio Tatá... Quando eu casar quero que meu relacionamento seja igual ao deles", contou outra. "É impressionante, essas perguntas só vem quando estamos jogando ou fazendo outra coisa. Esses óculos são bizarros de tão realistas! Você nem sente mais vontade de nada", argumentou uma terceira. "Diva! Tatá é a melhor que temos! Nunca me canso de assistir vocês dois", afirmou mais uma.