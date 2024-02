Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, revela mudança na rotina para cuidar da filha - Reprodução / Instagram

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, revela mudança na rotina para cuidar da filha Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2024 16:56 | Atualizado 20/02/2024 17:12

Rio - Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, falou nesta terça-feira (20), através do Stories no Instagram, sobre a mudança que fez na sua rotina para cuidar da filha. A tiktoker que desistiu do "Big Brother Brasil 24", desenvolveu um quadro psicótico agudo durante o confinamento.

O empresário ressaltou que os pais devem contar com apoio médico e que devem estar de prontidão para ajudar os filhos. "Eu, como pai, fui correndo entender. Falei com o programa: 'Olha, como é que ela está? Como é que eu faço para buscar minha filha? Como é que eu vejo ela?'. [É ter] essa prontidão, esse dinamismo diante de um quadro", declarou. "O importante para nós é acelerar, é a gente atuar o quanto antes a gente. buscar ajuda, buscar um profissional o quanto antes e medicar".O pai da influenciadora, acredita que pessoas ainda não tratam a saúde mental da maneira que tratam outras doenças. "A gente precisa tratar na mesma importância", ressaltou. "Queria deixar essa dica aqui para todos vocês e dizer que desde o momento que a gente pegou a Vanessa no aeroporto, a gente mudou um pouco a nossa rotina. A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações [médicas]", disse."Chico Anysio, que se tratou durante muitos anos, antes de morrer ele deixou claro que quanto mais as pessoas falarem sobre saúde mental, mais elas não vão ter vergonha do tema, não vão ter vergonha de se tratar. Não tem necessidade nenhuma da gente ter vergonha, é uma doença como outra qualquer que você vai tratar, você vai se cuidar e você entra no teu estado de normalidade, vivendo sua vida e fazendo tudo", finalizou.