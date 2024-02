MC Mirella - Reprodução / Instagram

MC MirellaReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2024 13:44

Rio - MC Mirella, de 25 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para publicar um novo clique de sua silhueta após a gravidez. A cantora, que deu à luz Serena, no mês de dezembro, surgiu de camiseta e calcinha e falou brevemente sobre seu processo de emagrecimento.

"Secando, voltando! 56 quilos!", celebrou a artista através dos stories do Instagram. No registro, Mirella ainda aproveitou para levantar a peça de roupa e exibir a barriguinha.

Em janeiro, MC Mirella surpreendeu os fãs ao afirmar que pretende cuidar da filha sozinha, sem auxílio de babá. "Depois de tantas coisas na minha vida, eu me tornei totalmente desconfiada", afirmou Mirella, que logo em seguida decidiu explicar sua decisão."A bebê não sabe falar, eu não tenho ninguém de confiança para ser babá dela. Eu preciso confiar muito e quero tentar esperar até ela saber falar, pelo menos, para ter babá, assim ela consegue se comunicar e me contar as coisas", ponderou, na ocasião.