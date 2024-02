Sabrina Sato relata dores e mostra machucados após desfiles de Carnaval 2024 - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato relata dores e mostra machucados após desfiles de Carnaval 2024Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2024 10:24 | Atualizado 20/02/2024 10:29

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para mostrar os machucados adquiridos após os desfiles do Carnaval 2024. A apresentadora, que no Rio é rainha de bateria da Vila Isabel e em São Paulo da Gaviões da Fiel, ainda revelou que não conseguiu sair da cama no domingo em decorrência das dores no corpo.

"Segunda-feira, pós carnaval estou com o que sobrou de mim. Não consigo nem andar, estou toda machucada, toda dolorida", iniciou ela através dos stories do Instagram.

"Ontem eu não acordava, não levantava. Aí, hoje eu precisei acordar para trabalhar e olha só como eu estou", desabafou a apresentadora ao mostrar os ombros, além do quadril, machucados.

"Eu não estou conseguindo andar. Sabe onde estou com dor? Na bunda. Uma dor terrível que não consigo sentar, vocês não fazem ideia. Aqui [em casa] está uma bagunça, e amanhã cedo eu trabalho", contou a loira que, apesar da dor, não deixou de se dedicar à filha, Zoe, de 5 anos. "E hoje, a Zoe quis muito colo, e não foi fácil não, mas a gente aguenta, dá conta", concluiu Sabrina.