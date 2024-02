Thiaguinho compartilha registro de sua viagem ao Vaticano ao lado da namorada, Carol Peixinho - Reprodução / Instagram

Thiaguinho compartilha registro de sua viagem ao Vaticano ao lado da namorada, Carol PeixinhoReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2024 08:47 | Atualizado 20/02/2024 08:52

Rio - Thiaguinho, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar registros de sua viagem ao Vaticano com a namorada, Carol Peixinho, de 38. O cantor não conteve a emoção ao falar sobre o momento especial, que chegou a ser definido por ele como a "realização de um sonho".

fotogaleria

"Dia de visitar o Vaticano. Sempre tive o sonho de conhecer isso aqui", iniciou o pagodeiro ao mostrar os pontos turísticos do local, que é o menor país do mundo, localizado em Roma, na Itália. "Estamos aqui não só por nós, mas por nossas famílias", acrescentou ele através dos stories do Instagram.

Para conhecer o local, os dois contaram com o auxílio de uma guia turística, responsável por apresentar parte da história de cada ponto turístico. Católico, o artista ainda aproveitou para refletir sobre a emoção de conhecer o Vaticano.

"Me emocionei muito aqui hoje e quis dividir com vocês… Lembrei da minha Comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá em Ponta Porã/MT… Lembrei das visitas à Catedral de Presidente Prudente para encontrar meu avô Sebastião… Muita coisa passou no meu coração", contou. "Deus é maravilhoso e sou muito grato por tudo! Entrego meu mundo em suas mãos", concluiu Thiaguinho.