Edu Guedes celebra decisão do Ministério PúblicoDivulgação

Publicado 20/02/2024 12:12 | Atualizado 20/02/2024 12:17

Rio - Edu Guedes, de 49 anos, celebrou, nesta terça-feira, a decisão tomada pelo Ministério Público a respeito do pedido de prisão movido por Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann. Segundo a instituição, não há fundamentos para a efetivação da prisão do apresentador que, recentemente, entrou com uma ação indenizatória após ser alvo de inúmeras acusações do empresário.

"O Ministério Público negou o pedido de prisão sem fundamento ou provas movido por Alexandre Correa contra Edu Guedes e, agora, Alexandre irá responder pelo Crime de Denunciação Caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal que prevê pena de reclusão de até 8 anos", diz o comunicado da assessoria do chef de cozinha.

"A Ana tentou junto com o seu amante Edu Guedes armar um golpe, mas ela não teve sucesso. O Alexandre foi levar o pai em Itu e ficou na porta do condomínio a mil metros da casa da Ana. Enquanto o pai do Alexandre carregava alguns pertences pessoais, a Ana Hickmann, junto com Edu Guedes, entrou no carro e foi na portaria do condomínio intimidar o Alexandre", afirmou a defesa do empresário, na ocasião.