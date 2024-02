Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Rio - A defesa de Alexandre Correa se manifestou sobre a acusação de Ana Hickmann de que ele estaria vigiando ela em uma "postura intimidadora" na porta do condomínio dela em Itu, interior de São Paulo, na última terça-feira (13).

Enio Martins, representante do empresário, afirmou que seu cliente estava a mil metros de distância, aguardando seu pai voltar após entregar o filho dele para a apresentadora, já que a medida protetiva determina que ele mantenha uma distância de 500 metros.

O advogado ainda diz que Ana estava com Edu Guedes quando foi até a portaria do prédio tentar "intimidar" Alexandre. A assessoria da apresentadora conta que não tem essa informação de que ela estaria com o chef de cozinha e afirma que a artista está solteira, enquanto a defesa do ex-marido insiste em dizer que ela tem um relacionamento com Edu.

"A Ana tentou junto com o seu amante Edu Guedes armar um golpe, mas ela não teve sucesso", disse Enio.

Por ordem judicial, o pai de Alexandre Correa busca e leva o filho em casa, já que a artista possui uma medida protetiva contra o ex-marido.

"O Alexandre foi levar o pai em Itu e ficou na porta do condomínio a mil metros da casa da Ana. Enquanto o pai do Alexandre carregava alguns pertences pessoais, a Ana Hickman, junto com Edu Guedes, entrou no carro e foi na portaria do condomínio intimidar o Alexandre", completou.

Enio afirma ainda que ela estava no carro de Edu Guedes. "O Alexandre estava aguardando o pai a mil metros de distância, só que a Ana Hickmann junto com seu amante Edu Guedes tentou prender, mas não conseguiu... Nós já representamos contra o Edu Guedes e contra a Ana por coação ao Ministério Público do Estado.", disse.

"O Edu Guedes foi junto com a Ana intimidar o Alexandre na portaria do condomínio e a Ana coloca o Edu como testemunha de que o Alexandre teria intimidado ela, inverte a situação e coloca o amante de testemunha. Ela negou para toda a imprensa que tinha uma relação com Edu Guedes. Ele seria o que dela? Uber da Ana? Policial? Por que o Edu Guedes foi junto com a Ana abordar o Alexandre a mil metros da casa dela?", encerrou Enio.

Desde novembro do ano passado, Ana e Alexandre enfrentam uma briga pública com troca de acusações. Ele é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023.

Segundo a assessoria da apresentadora da Record, na terça, após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann.

"Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", diz a nota divulgada.



Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física.