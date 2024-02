Renata Capucci - Reprodução/Instagram

Renata Capucci

Publicado 15/02/2024

Rio - Jornalista da Rede Globo, Renata Capucci está radiante de orgulho após sua filha, Lily , de 18 anos, ser aprovada em cinco universidades internacionais, incluindo a prestigiada University College London, na Inglaterra. Ela, porém, não informou qual o curso escolhido pela jovem.

"O orgulho é tão grande que vai para o feed. Filha, essa é a recompensa pelo seu esforço, sua dedicação, sua inteligência e sua resiliência. Passar para as cinco universidades que tentou. Voe alto, filha. Nem o céu é limite para você", disse Renata.

A jovem ainda não decidiu qual universidade escolherá, mas está animada com as opções que tem pela frente. Lily é a filha mais velha da jornalista com o cirurgião-plástico Ivo Sternick. Eles também são pais de Diana, de dez anos.