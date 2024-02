MC Daniel tem carro roubado no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2024 07:11 | Atualizado 15/02/2024 11:25

Rio - O cantor MC Daniel, de 25 anos, teve o carro, avaliado em mais de R$ 700 mil, roubado na Zona Sul do Rio, na madrugada desta quinta-feira (15).

O artista explicou, no Instagram Stories, que seu segurança dirigia o veículo quando foi abordado por bandidos de fuzil. Conhecido como o "Falcão do Funk", ele ainda pediu para os criminosos devolverem o carro e ofereceu uma recompensa.

"Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver (sic) manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada pro Joá", escreveu o cantor na rede social.

Logo depois, ele deu mais detalhes do ocorrido. "Então, família seguinte: eu vim para o Rio de Janeiro hoje de manhã de avião e o Paulo, que é meu segurança, e o Caldeira, estavam vindo com a defender aqui para o Rio de Janeiro. Os 'cara' (sic) abordaram os moleques. Como é que foi?", perguntou Daniel. O segurança explicou: "Levaram embora. Vieram com as peças [fuzis) na mão e tudo mais. E já era, entendeu?", respondeu.

Por fim, MC Daniel pediu que devolvessem o veículo e disse que daria uma recompensa. "Rapaziada, só dando um salve para vocês devolver o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Vocês estão ligados que nós somos moleques de baixo, ajudamos todo mundo, do coração bom. Pra ficar tudo em paz, qualidade, se alguém tiver informações aí, manda para nós. Vai ter recompensa. Lembrando que já recuperamos em São Paulo. Dessa vez foi embaixo do viaduto na curva que faz um retorno para entrar pro Joá, eram 3 ou 4 manos. É o seguinte: vou dar uma recompensa aí pra gente achar esse carro. Eu vou mandar uma recompensa". Momentos depois, o artista apagou os vídeos.

Procurada, a Polícia Civil do Rio informou que "de acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), nenhuma possível vítima procurou a delegacia para registrar o fato".