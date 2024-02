Jade Picon compartilha cliques de momentos que viveu em fevereiro - Reprodução / Instagram

Jade Picon compartilha cliques de momentos que viveu em fevereiro Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2024 21:46

Rio - Jade Picon, de 22 anos, abriu um álbum de fotos nesta quinta-feira (15), de momentos importantes e marcantes que viveu neste mês de fevereiro, que ainda não acabou. Através do Instagram, a influenciadora postou fotos no Carnaval, na viagem para os Estados Unidos e trabalhando.

fotogaleria

"Uma mistura do que rolou de uma semana para cá… Onde aperta para viver tudo de novo? Fevereiro, estou te amando", escreveu a atriz na legenda da publicação.Uma foto não passou despercebida, Jade posou segurando um buquê de flores vermelhas e internautas questionaram quem enviou o presente. "Afinal, quem mandou essas flores jadoca?", perguntou a fã. "Já descobriu quem mandou as flores?", disse outra. "Ok Jade, pode me marcar na foto das flores, eu deixo você contar que fui eu", brincou a seguidora.