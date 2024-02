Daniel Erthal mostra caracterização para viver personagem no cinema, mas não agrada a web com mudança - Reprodução/Instagram

Daniel Erthal mostra caracterização para viver personagem no cinema, mas não agrada a web com mudançaReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 18:00

Rio - O ator Daniel Erthal, de 41 anos, pegou fãs de surpresa ao surgir com as madeixas bastante diferentes em seu perfil do Instagram. Nesta quinta-feira (15), o empresário compartilhou o resultado da caracterização para interpretar mais um personagem, mas a transformação acabou não agradando seus seguidores.

"Sebastian. #Cinemanacional", escreveu o artista na legenda da publicação. Nos cliques, Daniel posa em diversos ângulos e faz até pose de rockeiro para exibir seu novo cabelo, que foi cortado no estilo de "mullet" e agora conta com alguns pedaços descoloridos. O eterno Artur da versão brasileira de 'Rebelde' ganhou as redes no começo deste ano, quando mostrou um pouco da sua rotina como vendedor de cerveja nas ruas de Copacabana. Apesar da animação do influenciador com sua nova aparência, usuários foram aos comentários do post para lamentar a mudança: "Sério que ele estragou aquele cabelo lindo e natural? Tá muito estranho, misericórdia!", afirmou uma pessoa. "Poxa, seu cabelo era tão bonito... Mas, se você gostou, fazer o que?", disse outra. "Cortou no escuro, como conseguiram acabar contigo assim? Marca a cabeleireira pra eu não passar nem na calçada", pediu uma terceira. "Que cabelo é esse?? Só se for pra trabalho porque não ficou legal, não. Achei feio", afirmou mais uma.