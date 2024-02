Val Marchiori se manifesta após Jojo Todynho faltar audiência na Justiça de São Paulo - Van Campos/Agnews e Reprodução/Instagram

Val Marchiori se manifesta após Jojo Todynho faltar audiência na Justiça de São PauloVan Campos/Agnews e Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 16:21 | Atualizado 15/02/2024 16:25

Rio - Val Marchiori compareceu nesta quinta-feira (15) ao Juizado de Pequenas Causas na Liberdade, em São Paulo, para uma audiência de um processo movido por Jojo Todynho contra ela. A cantora acusa Val de gordofobia e não compareceu ao local.

"Veja o desrespeito com a Justiça brasileira, movimentando o judiciário de forma indevida e injusta, judiciário esse já abarrotado de processos e eu cumprindo meu dever, compareci a audiência hoje designada no processo n. 1024669-52.2023.8.26.0016, enquanto Dona Jojo completamente destemida, no conforto da sua cama, debocha do judiciário publicando nas suas redes sociais dormindo e descansando toda plena no seu horário de almoço. HELLO QUE VERGONHA", ironizou Val nas redes sociais.

No horário marcado para a audiência, Jojo postou Stories dizendo que estava tirando o cochilinho pós-almoço. Ela acionou judicialmente Val Marchiori no ano passado e pediu R$ 50 mil de indenização por danos morais, por conta de comentários gordofóbicos direcionados a ela pela socialite em suas redes sociais.

Entenda a briga

Em agosto do ano passado, Val Marchiori sugeriu que Jojo deveria se submeter à cirurgia bariátrica e fez comentários sobre a vida sexual da cantora com o ex-marido, Lucas Souza.

"Imagina Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus. É a mesma coisa que espremer, sei lá, uma laranja. Imagina Jojo por cima? Não dá", debochou a socialite.



A funkeira rebateu as ofensas sofridas: "Um bom dia especial para você Val, que se incomoda comigo até hoje por ter sido musa do Baile do Vogue e posado (para a revista). E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque adoro ser chupada. Agora, maracujá-de-gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco."