Vera Fischer recorda festa de aniversário de 50 anos na Ilha de Guaratiba - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 17:17

Rio - Vera Fischer, que agora tem 72, aproveitou o dia de 'TBT' para relembrar de seu aniversário de 50 anos. Nesta quinta-feira (15), a artista desenterrou um clique tirado durante sua festa na Ilha de Guaratiba, no Rio, e chamou atenção da web com sua beleza bem conservada.

"Festa de 50 anos, Ilha de Guaratiba. #TBTdaVeraFischer", explicou a ganhadora do 'Miss Brasil' de 1969. No registro, Vera surge toda maquiada, usando um vestido prata para combinar com seu colar e seus brincos cintilantes. A loira já foi um dos maiores símbolos sexuais do país, mas resolveu migrar para as telinhas em 1977, quando se consagrou como uma das atrizes mais conhecidas da TV Globo, participando de mais de 30 novelas durante sua carreira.Seguidores ficaram chocados com a aparência jovial da ex-modelo apesar da idade que estava completando na época: "A idade pra você não chega nunca! Sempre linda e maravilhosa. Pode ter 50,60, ou 70, que vai continuar linda. Chegará aos 100 anos lindamente", brincou uma pessoa. "Sou apaixonada pelos vestidos e em como seu cabelo tava nessa festa! Bom, tu é toda linda, né? O que mais esperar?", indagou outra. "Tenho até hoje as fotos que saíram na revista. É a mais linda do mundo. Juro, a cada dia que passa, você só fica mais bonita! Perfeita demais!!", admirou uma terceira.