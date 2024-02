Cauã Reymond aposta em novo visual e leva internautas à loucura - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2024 20:58 | Atualizado 15/02/2024 20:59

Rio - Cauã Reymond, de 43 anos, compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira (15), nas redes sociais, seu novo visual. O artista tirou a barba e deixou somente o bigode.

"Lancei o bigodinho", legendou a publicação.Os internautas correram para os comentários e enalteceram o ator. "Bigodin finin", brincou uma fã. "Coisa linda", comentou outra. "Nem esse climinha frio proibiu o calor aqui, tá gato demais", elogiou a seguidora. "Ficou gatíssimo", disse mais uma.Recentemente, Cauã levou a filha Sofia, fruto do seu antigo relacionamento com Grazi Massafera, para assistir o show do grupo de k-pop TWICE , em São Paulo.