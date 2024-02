Flávia Alessandra impressiona com biquíni colorido em passeio de barco por Paraty - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 19:25

fotogaleria

Rio - A atriz Flávia Alessandra, de 49 anos, aproveitou o dia de Sol para fazer um passeio de barco ao lado do marido, Otaviano Costa, e de algumas amigas. Nesta quinta-feira (15), a artista encantou internautas ao compartilhar cliques dos momentos de descontração e arrancou suspiros de fãs com seu biquíni de temática florida."Vida é alegria / Vida me dá prazer/ Vida é a luz do dia/ Vida, vida vivida/ Vida é o amor", escreveu Flávia na legenda, pegando emprestado um trecho da música 'Vida' do cantor Gilberto Gil. Na postagem, a advogada se diverte nas águas cristalinas de Paraty, no Rio, agarradinha com o amado enquanto exibe seu "corpaço". A influenciadora não perdeu a chance de mostrar que também entrou na tendência do biquíni de crochê, usando um modelo vermelho com estampa de flor e uma carinha feliz.Usuários do Instagram logo foram aos comentários para admirar a beleza natural do casal de famosos: "Gatos demais!! Casal maravilhoso. Aproveita muito, minha linda", desejou uma seguidora. "Mas como é perfeita, né? Quem dera estar curtindo essa delícia de Carnaval", admitiu outra. "Você é um escândalo de tão linda! Amei o biquíni demais! Tô encantada", afirmou uma terceira. "Viva a vida! Tá belíssima, Flávia. Vocês dois são sempre um casal lindo de se ver", disse mais um.