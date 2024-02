Xororó canta 'Evidências' para os netos, filhos da antiga dupla 'Sandy e Júnior' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 20:17

Rio - Xororó, de 66 anos, mostrou que sua potência vocal ainda está intacta durante uma caminhada na floresta com seu netos. Nesta quinta-feira (15), a dupla de Chitãozinho roubou a cena com sua voz melodiosa ao cantar uma versão acústica do hit atemporal dos sertanejos, 'Evidências'.

"Atendendo ao pedido dos netos, que queriam ouvir o eco da natureza!! #Evidência", escreveu o artista na legenda da publicação. No vídeo que compartilhou em seu Instagram, Xororó surge de costas, andando lado a lado com os herdeiros da antiga 'Sandy & Júnior' enquanto entoa o refrão da música. As crianças também não mostram seus rostos no registro, visto que Sandy e seu ex-marido, Lucas Lima, sempre preservaram a imagem do filho, Theo, de 9 anos. Por outro lado, Júnior e sua mulher, Mônica Benini, já posaram com o primogênito do casal em eventos públicos passados, mas desde 2019 não exibem mais o pequeno Otto, de 5, em suas redes.Internautas foram à loucura com a performance do cantor e brincaram sobre o desejo de fazer parte de sua família: "Imagina você ser neto do Xororó e poder falar: 'Vô, manda aí um Evidências pra gente?' Surreal!!!", exclamou uma fã. "Até explicar para essas crianças a grandeza e o talento dessa família toda, serão uns 30 anos. Que vídeo lindo!! É um 'vovôzeirão', mesmo", afirmou outra. "Isso que é ostentação... Natureza, dom de Deus, e o Xororó pra chamar de vô... Que privilégio", refletiu uma terceira. "Me arrepiei vendo esse vídeo. Não só pela voz do Xororó, mas pela sensibilidade de um avô que registrou em alguns segundos o seu amor absoluto pelos netos. Que em um simples caminhar deixou registrado a vida em suas gerações. Que lindo. Emocionante!", declarou mais uma.