Lexa comenta polêmica em show de Barra do PiraíReprodução do Instagram

Publicado 15/02/2024 07:45 | Atualizado 15/02/2024 07:45

Rio - Lexa, de 28 anos, usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para dar sua versão sobre o polêmico show em Barra do Piraí durante o carnaval. Após ter o cachê suspenso por prefeito de cidade devido ao tempo de apresentação, a artista explicou que chegou ao local com antecedência, mas só foi liberada para se apresentar 50 minutos depois do combinado.

"Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30, era pra entrar às 23h, mas só estava liberado às 23h50", disse ela, que também negou que não tenha atendido aos fãs na ocasião.

"Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com prefeito, que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo. [Ele] foi o primeiro a entrar no camarim. Tirei foto com a galera. Quando vi que estava atrasando, falei: 'Gente, deixa eu tirar foto com as pessoas, porque tenho uma vida depois daqui. Tenho outras coisas para fazer, né?'. Enfim, mas o show foi lindo, as pessoas foram maravilhosas", destacou. Ela ainda publicou um vídeo em que aparece recebendo os admiradores no camarim.

Entenda

A prefeitura de Barra do Piraí (RJ) cancelou o cachê pago à Lexa por um show realizado na última terça-feira (13), alegando que a apresentação foi incompleta. "Segundo o contrato, o evento foi contratado na íntegra, porém, ocorreram falhas que resultaram em uma apresentação incompleta. O valor pago à artista será cancelado até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente. A prefeitura pede que a produção oficial da cantora entre em contato para fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido", dizia a nota publicada pelo prefeito Mario Esteves no Instagram.

Ele também se manifestou sobre o ocorrido no Facebook. "A Prefeitura de Barra do Piraí lamenta que a cantora Lexa não tenha respeitado seus fãs durante a apresentação no BaDoPi Folia 2024, realizando um show de apenas 40 minutos. Repudiamos qualquer atitude desrespeitosa durante este evento, uma vez que todos os compromissos foram honrados com todos os artistas. Todos eles receberam antes da entreda ao palco. Fica aqui nossa insatisfação total com a cantora, que não atendeu, sequer, os seus fãs no final do shows, fiéis consumidores de suas músicas e que lotaram o campo do Royal Sport Club, neste último dia de Carnaval, fazendo o show mais curto da história da cidade".