Larissa Manoela e André Luiz Frambach se divertem em festa de 'pré-aniversário' do ator - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 19:52

Rio - A atriz Larissa Manoela resolveu fazer uma festa de "pré-aniversário" de 27 anos para o marido, o também ator André Luiz Frambach. Nesta quarta-feira (14), a influenciadora foi bastante elogiada ao compartilhar registros da comemoração do amado, que, apesar de simples, encantou seguidores com sua temática de Carnaval.

"My 'valentine' e seu pré-niver. Te amo @andreluizframbach!", escreveu a influencer na legenda, fazendo referência ao Dia dos Namorados estadunidense, que também é conhecido como Dia de São Valentim, e é celebrado todo dia 14 de fevereiro. Foi por conta da junção destas três datas especiais que Larissa decidiu começar os festejos em homenagem a André mais cedo, apesar do carioca ter nascido no dia 15 deste mês. Na publicação, o casal posa juntinho na frente da mesa de doces e curte a companhia um do outro em sua festinha privativa.Internautas logo foram aos comentários para admirar a relação de afeto que existe entre os dois: "Não tá escrito o quanto eu amo ver o sorriso de vcs juntos. Os olhos brilham, dá pra ver o quanto de amor que existe", contou um fã. "Socorro, o André faz aniversário do mesmo dia que eu! Amo esse casalzão, muito amor e luz para vocês sempre!", desejou outra. "Pra mim, eles são como a Paolla Oliveira e o Diogo Nogueira. Com eles têm o molho. São per(feitos) um pro outro" contou uma terceira. "Ai, que gostosos! Parabéns, @andreluizframbach. Muita paz, saúde, e que Deus te abençoe sempre!", exclamou mais uma.