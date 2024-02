Simony - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2024 12:45

Rio - Simony, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para mostrar seu crescimento capilar durante o tratamento de câncer. A cantora, que foi diagnosticada com um tumor no intestino em 2022, decidiu retirar as perucas que costuma usar e compartilhou um registro de seus fios naturais com os fãs.

"Olha o tamanho desse cabelo!", se espantou ela ao ver os fios levemente crescidos e volumosos.

Em janeiro deste ano, Simony rebateu alguns comentários maldosos a respeito de sua aparência e desmentiu o boato de que havia feito uma harmonização facial. De acordo com a artista, o inchaço em seu rosto, associado ao procedimento, não passa de um efeito colateral do corticoide.

"Vou explicar pela última vez. Eu tive uma toxidade gravíssima no rim e, há quatro meses, faço uso todos os dias de corticoide. Por isso meu rosto está extremamente inchando", explicou a artista, na ocasião. "Não fiz e nem posso fazer harmonização facial. Continuo em tratamento fazendo imunoterapia e farei ainda mais um ano e sete meses", concluiu.