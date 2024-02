Kaká e Carol Dias encantam fãs com cliques do primeiro aniversário da filha caçula, Sarah - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 17:07

Rio - O ex-jogador Kaká e sua mulher, Carol Dias, usaram suas redes para comemorar o aniversário da filha mais nova do casal, Sarah. Nesta terça-feira (13), a modelo exibiu uma série de fotos do dia especial da pequena, que contou com um bolo coberto de chocolate e a presença de dois outros filhos do ex-craque, Luca, de 14 anos, e Esther, de 2.