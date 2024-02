Virginia Fonseca se impressiona com crescimento acelerado de seu terceiro filho com Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 18:52

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, está esperando seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, mas não esperava que o caçula da família fosse crescer tão rápido. Nesta quarta-feira (14), a influenciadora contou que nunca viu sua barriguinha de grávida crescer tanto, comparando sua forma física atual com um clique do mês passado.



"Hoje to só a capa do Batman, e a barriguinha tá ON. Na gestação da Maria Alice, a barriga demorou horrores pra aparecer... Já na da Flor apareceu mais rápido!! Essa a cada dia que passa tá maior, e muuito rápido kkkkk", escreveu a empresária em um post no Instagram. No registro, Virginia surge de top branco e calça cinza de cintura baixa para deixar o crescimento do mais novo integrante de sua família em evidência.Em outra postagem, ela adicionou uma foto sua tirada em janeiro, quando posou de biquíni vinho para exibir seu abdômen ainda negativo. A influencer também tem outras duas outras filhas com o sertanejo: Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. O casal anunciou que estava à espera de mais um herdeiro na metade do primeiro mês de 2024.