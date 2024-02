Kanye West - Reprodução

Kanye WestReprodução

Publicado 14/02/2024 10:38 | Atualizado 14/02/2024 10:46

Rio - Kanye West, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para rebater as críticas recebidas após compartilhar um registro em que sua mulher, Bianca Censori, de 29, aparece seminua. O rapper, que tem sido constantemente criticado por expor o corpo da amada na web, afirmou que sente-se "feliz" com este tipo de conteúdo e avisou que não deixará de fazer publicações similares.

fotogaleria

"Vou publicar imagens da minha mulher o quanto eu quiser, 'mano'", iniciou o artista a respeito das alfinetadas recebidas por publicar um vídeo em que a designer aparece com os seios à mostra.

"Isso me faz feliz. Algumas pessoas não querem que você seja feliz. Querem que você faça elas felizes. Decidi que vou fazer o que me deixa feliz, e mostrar minha mulher me deixa feliz", ratificou ele, que ainda apareceu aos risos com a amada em vídeo.