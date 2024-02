Bruna Marquezine, Sabrina Sato e mais famosos participam do 'Baile da Arara'

Rio - Bruna Marquezine, Sabrina Sato e mais celebridades participaram do tradicional Baile da Arara, que aconteceu no Rio, na noite desta terça-feira. Os artistas capricharam nas fantasias e escolheram looks bem extravagantes para participar do evento.

Estrelas como Sophie Charlotte e o marido, Daniel Oliveira, Maria Padilha, Reynaldo Gianecchini, Alinne Moraes, Adriane Galisteu, Debora Bloch, Sheron Menezzes, entre outros, também curtiram o baile de Carnaval.

