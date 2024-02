Renata Heilborn se pronuncia após ex-marido Marcelo Courrege assumir romance com Carol Barcellos - Reprodução / Instagram

Renata Heilborn se pronuncia após ex-marido Marcelo Courrege assumir romance com Carol BarcellosReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2024 12:36 | Atualizado 14/02/2024 13:14

"Já pedi a Deus para viver de amor. Agora quero viver de Carnaval. Viciada na minha liberdade, nos acasos, nos meus amigos e sempre ao som de Ludmilla", escreveu ela na legenda de fotos dela no Carnaval no bloco de Ludmilla, que saiu na terça (13) no Centro.

O fim do casamento, que durou 10 anos, aconteceu no ano passado após Renata descobrir que o ex-marido estava a traindo com Carol, sua amiga confidente e madrinha de casamento.Carol e Marcelo assumiram o namoro em fotos postadas nas redes sociais em um camarote da Sapucaí no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. Após a traição se tornar pública e ser confirmada por Renata nas redes sociais, o casal desativou os comentários.