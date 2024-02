Preta Gil - Reprodução

Publicado 14/02/2024 13:46 | Atualizado 14/02/2024 13:53

Rio - Preta Gil, de 49 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para tranquilizar os fãs após sentir-se indisposta para se apresentar no último dia do Carnaval. A cantora revelou que o mal-estar foi provocado por uma baixa em sua imunidade, o que gerou uma gripe que já está sendo tratada.

"Muita gente me perguntando o que tive. Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui", explicou Preta através dos stories do Instagram.

Na sequência, a artista afirmou que já está em tratamento contra o probema. "Estou medicada, descansando. Já, já, ficarei boa! Hoje já estou bem melhor do que estava ontem. Apelidei a minha gripe de 'Macetando, Nego Doce e Me Deixou de Perna Bamba', as três músicas do Carnaval. É isso, se cuidem, se hidratem, tomem vitaminas para começar o ano zero bala", aconselhou, brincalhona.



Por fim, a filha de Gilberto Gil ponderou que raramente tem gripes fortes. "Sabe há quanto tempo não ficava gripada? Muito tempo, há mais de um ano. A última vez que tive gripe foi quando tive Covid, em 2022. Durante todo o ano em que me tratei do câncer não fiquei gripada. Em nenhum momento. Tomei muito cuidado, mas agora foi inevitável. Acontece. Aconteceu", concluiu.