Eliezer e Viih Tube levam a filha, Lua, para conhecer o caçula de Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 22:28

Rio - Eliezer e sua mulher, Viih Tube, fizeram uma visita ao filho recém-nascido de Arthur Aguiar, que foi colega de confinamento do ex-brother na 22ª edição do reality. Nesta quarta-feira (14), o casal levou sua única filha para conhecer os herdeiros do ator, e acabaram até se emocionando ao assistir a pequena com os amiguinhos.

"Hoje a Lua conheceu seus amiguinhos Sophia e Gabriel. Fomos visitar @arthuraguiar e a @jhenysantucci", contou o ex-BBB em seus stories do Instagram. Nos registros, Eliezer e Viih posam ao lado de Arthur e sua namorada, Jheny Santucci, enquanto os pais babões aparecem com suas primogênitas no colo e a mais nova mamãe segura o pequeno Gabriel em seus braços.Em outro post, Lua surge brincando no chão com outras crianças, fazendo os pais de primeira viagem cairem no choro com a fofura da bebê. "Eu não sei explicar o porquê dessa cena me emocionar tanto, mas fui vê-la novamente para postar e tô aqui escrevendo esse texto com lágrimas nos olhos. Ver o filho da gente se desenvolvendo é um sentimento tão único que não consigo nem comparar com qualquer outra coisa. Obrigado, Deus. Ganhei meu dia, minha semana, meu mês, só de ver minha pequena brincando assim", escreveu o empresário em seu perfil.Ainda no assunto de paternidade, o marido da youtuber não deixou de parabenizar o amigo por ter recebido mais um membro de sua família na última segunda-feira (12): "Queria aproveitar também e desejar publicamente todo amor e saúde do mundo para o Gabriel e dizer que eu torço e sempre vou torcer por você, Arthur. Tem coisas que valem muito mais do que qualquer prêmio de reality, e nossa amizade com certeza é uma delas. Queria que todo mundo pudesse te ver de verdade, sem qualquer interferência de informações prévias. Iriam ver o cara humano e 'sangue bom' que você é. Felicidades, irmão", desejou, por fim.