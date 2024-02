Preta Gil cancela apresentações de Carnaval - Reprodução/Instagram

Preta Gil cancela apresentações de CarnavalReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 17:02 | Atualizado 13/02/2024 17:02

Curada de um câncer no intestino, a cantora Preta Gil comunicou aos fãs nesta terça-feira (13) que sentiu uma indisposição e decidiu priorizar a saúde, cancelando suas apresentações no último dia de Carnaval.

Através das redes sociais, a artista de 49 anos explicou que seu médico orientou repouso. "Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Hoje tive uma indisposição e meus médicos me recomendaram ficar em casa nesse último dia de Carnaval, descansando. Já já estarei bem", declarou no Instagram.

A cantora ainda iria se apresentar com o rapper Xamã em um camarote no último dia de folia. "Eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã, mas minha prioridade é meu bem-estar, minha saúde. O que recebi de amor nesses últimos dias não tem explicação. Até 2025", completou Preta.