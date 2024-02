Milton Santos, Karine Alves e Alex Escobar comandam transmissão do Carnaval 2024 - Globo/Manoella Mello

Publicado 13/02/2024 16:34

A transmissão da TV Globo do desfile das escolas de samba do Grupo Especial foi alvo de muitas reclamações do público e críticos especializados. No entanto, Boninho, responsável pela exibição, não se incomodou com as criticas.

Em conversa com a revista Veja, o diretor não se abalou com os comentários negativos. "Eu sou o diretor, estou amando tudo. Não estou nem aí para as críticas", afirmou.

Esse ano, a emissora decidiu retirar o Carnaval do departamento de Jornalismo. Segundo o Notícias da TV, a decisão partiu de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, para tornar a transmissão mais atraente para os anunciantes.

O site ainda informa que o jornalismo da emissora é proibido de fazer merchan, mas as equipes de entretenimento e esporte estão liberadas para divulgar patrocinadores. Por isso, Maju Coutinho, Aline Midlej e Rodrigo Bocardi ficaram fora da transmissão e deram espaço para Karine Alves e Alex Escobar.

A ausência de jornalistas comentando os desfiles do grupo especial de São Paulo e Rio de Janeiro gerou reclamações nas redes sociais. Confira:

NÃO TEM JORNALISTA na cobertura do carnaval da globo



Trocaram pela turma do entretenimento e aí não tem ninguém pra relatar qnd tá dando merda — eri johnson (@mateusalp) February 12, 2024

Urge uma transmissão paralela do Carnaval, tipo a Caze TV com o futebol, porque essa da Globo está horrível — Fernanda (@FernandaSousa_8) February 12, 2024

eu tenho pavor de cobertura desinformada. pavor. acho um horror a Globo estar apostando nisso em tudo. os festivais fora umas crias da mtv tem uma galera que não sabe nada. o Oscar gente que mal assiste filme e acha que pode falar. agora o carnaval também. difícil — Larissa M. (@larissajmar) February 13, 2024

que triste a globo trocar os tradicionais jornalistas cariocas por influenciadores na cobertura do carnaval carioca. sempre foi tão tradicional eles chafurdados nas arquibancadas, na bateria #globeleza — Thereza Chammas (@Fashionismo) February 12, 2024