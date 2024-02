Ivete Sangalo fala sobre abandonar o Carnaval - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo fala sobre abandonar o CarnavalReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 15:57

Ivete Sangalo preocupou os fãs ao falar sobre sua possível despedida do Carnaval após a explosão de uma mangueira acontecer no trio elétrico e o veículo quase tombar na última segunda-feira (12). No entanto, ela garantiu que se recuperou do susto e abriu o jogo sobre continuar arrastando multidões em Salvador, Bahia.

Veveta, como é conhecida pelos fãs, voltou a subir em seu trio nesta terça-feira (13) e abriu o jogo sobre a possibilidade de abandonar o Carnaval: "Ontem eu falei sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando. Eu recebi muitas mensagens de carinho”, afirmou.

“De fato eu quero dizer a vocês, a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo. Não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender", brincou. De acordo com Ivete, ela vai continuar "macetando" nos palcos, assim como diz seu novo hit.

“Eu não estou falando só pra mim, eu estou falando pra gente, porque sozinha eu não vou para lugar nenhum. Quem cuida de mim, meu amor, não dorme. E tolo é aquele que acha que eu ando só. Eu estou com uma galera, e tem uma rapaziada colada comigo que eu dedico minha energia no Carnaval”, garantiu.

A cantora ainda afirmou que realizará mudanças para continuar participando da folia nos próximos anos. "Têm percepções que vem de forma até tardia, mas eu acho que é tempo da gente reconsiderar, recapitular. E o que eu vou fazer é recapitular a rota".