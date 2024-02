José Loreto fala sobre novos affairs no Carnaval: 'Se eu ficar louco' - Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 11:43 | Atualizado 13/02/2024 11:44

O ator José Loreto compartilhou detalhes íntimos de sua vida em uma conversa exclusiva com a coluna, enquanto marcava presença na Marquês da Sapucaí. Ele revelou como anda seu coração e abriu espaço para falar sobre possíveis romances durante o Carnaval.

Questionado sobre sua vida amorosa e possíveis affairs em Salvador, José Loreto brincou ao negar qualquer romance. “Zero a zero. Só cuidando do meu cabelo com TRESemmé”, ironizou o artista. “Muito trabalho. E muita disposição graças aos trabalhos”, destacou ele.

O ator ressaltou a pressão de estar no centro das atenções e a necessidade de se comportar diante do público. “Todo mundo de olho, não dá pra fazer nada. Tô quietinho!, enfatizou ele. “Posso ser sincero? Sabe o que pode rolar [no Carnaval]? Uma olhada, uma troca, se conhecer. Mas um beijo aqui é muito difícil”, refletiu.

O famoso deixou claro que a única condição para beijar alguém ou viver um affair na Sapucaí seria estar ‘altinho’. “Eu tenho que estar muito louco, não vou ficar muito louco (risos) [...] “Chega, chega, Lula. Minha vida não é novela, mentira”, disse o ator gargalhando.