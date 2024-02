Dudu Nobre aguarda resultados do Salgueiro e comenta carreira da filha - Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 11:21

Presente no Camarote N° 1 da Marquês da Sapucaí, o artista Dudu Nobre teve um bate papo exclusivo com a coluna. Durante a conversa, o famoso falou sobre sua expectativa geral para o Carnaval. O cantor agora espera o resultado do Salgueiro 2024, uma vez que se encontra entre os concorrentes da disputa.

“A gente teve a possibilidade, graças a Deus, de ser campeão lá na disputa do samba do Salgueiro. E agora é aguardar os resultados aí. Estou gostando muito, vai que do Salgueiro vem a uma colocação. Mas realmente o Carnaval hoje, ele é decidido nos primeiros detalhes, né?”, refletiu.

“Vamos aguardar, vamos aguardar”, enfatizou ele em relação à disputa para o próximo Carnaval. Em relação à carreira da filha, Lily Nobre, que saiu de A Fazenda 15 e vem se lançando no mundo da música, o famoso falou sobre os gêneros que a cantora explora.

“O pessoal [atualmente] está muito mais atlético, né cara? E aí canta samba, canta trap, aí dá uma voltinha ali no pagode. Eu acho que ela chegar no samba, no pagode, ela vai ser muito bem-vinda também. E é aquilo, respeito muito a musicalidade dela”, revelou ele.