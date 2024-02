Lily Nobre revela como foi a recepção pós-A Fazenda 15 e promete hits - Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 10:32

Em uma entrevista exclusiva, Lily Nobre compartilhou os detalhes de sua nova fase artística após sua participação em A Fazenda 15. A cantora está empolgada com sua carreira promissora e promete lançar diversos hits ao longo de 2024. Ela também fez questão de destacar que a Marquês de Sapucaí é uma experiência única.

Em relação aos próximos projetos, a artista avisou aos fãs: "Vai vir aí só porrada neste ano, preparem o coração!". Questionada sobre como está sendo esta nova fase após o reconhecimento no reality show, Lily afirmou que tem sido incrível, especialmente ao celebrar seu próprio aniversário na Marquês da Sapucaí.

Como filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, a cantora ‘nascida e criada’ no samba refletiu sobre sua relação com o Carnaval: “Uma curiosidade que meu pai adora compar é: quando eu nasci, a cidade estava desfilando e hoje eu pude comemorar meu aniversário com a cidade desfilando, eu pude ver essa alegria”, comentou ela.

Lily Nobre também expressou sua gratidão pelo carinho dos fãs após A Fazenda 15. “É muito incrível ver o carinho da galera pós-reality. Realmente a galera torce, realmente a galera se joga com você. E estar podendo comemorar o meu aniversário no carnaval? Para, porque eu não preciso de festa, né, meu carnaval já é minha festa, esquece”, brincou ela.

A famosa também se emocionou ao criar momentos especiais com os pais. ‘É muito maneiro, assim, poder estar vendo o show do meu pai. Ver a minha mãe desfilando foi pra mim, nossa, uma emoção incrível, ela chorou comigo. É muito mágico, a Sapucaí é muito mágica [...] Venham, porque é uma experiência surreal”, concluiu.