Ivete Sangalo fala sobre possível despedida de blocos de CarnavalReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 22:42 | Atualizado 12/02/2024 22:52

Ivete Sangalo preocupou os fãs durante bloco em Salvador, Bahia, ao cogitar encerrar apresentações durante o Carnaval. Nesta segunda-feira (12), preocupou os fãs durante bloco em Salvador, Bahia, ao cogitar encerrar apresentações durante o Carnaval. Nesta segunda-feira (12), uma mangueira de CO2 explodiu no trio elétrico da cantora e o veículo quase tombou por conta do peso.

A artista interrompeu a apresentação e desabafou com o público. Ela explicou que estava angustiada e que não queria ignorar os sinais de alerta. "Isso está enchendo meu coração de angústia", iniciou emocionada.

"O primeiro dia do nosso Carnaval estava tudo certo, atrasou, manobra daqui e manobra dali. O cavalinho do nosso carro de apoio destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso, eu tive que obedecer as regras do universo, que fez com que o cavalinho soltasse e eu sou obediente às regras do universo. Eu não sou maior que as regras lá de cima", desabafou.

"Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é a nossa despedida? A gente tem que pensar, sabe porque? Eu sou a cantora de vocês. Eu não sou a cantora uma que sobe num trio e que se fod* todo mundo. Isso não está me fazendo bem. Quero que vocês tenham uma experiência linda", completou Ivete.