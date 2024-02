José Loreto - Foto: Reprodução

José LoretoFoto: Reprodução

13/02/2024

O ator José Loreto compartilhou os detalhes de sua nova fase artística em uma conversa exclusiva com a coluna. Presente na Marquês da Sapucaí, o artista revelou quais são os seus novos projetos para 2024, incluindo a empolgação do famoso com um clássico programa de TV e uma série do Star+.

“Tem o 'The Masked Singer' que está aí bombando, todos os domingos, graças a Deus. Tava com maior saudade de fazer um programa assim de auditório. E tudo a ver, né, vindo do Lui Lorenzo, música e tal”, começou o ator, citando seu papel de cantor e ‘galã’ em Vai na Fé.

Além do programa na Globo, o famoso compartilhou um novo projeto: “Terminei uma série agora. Vai estrear na Star Plus início do ano que vem, uma série incrível, ‘Jogo Cruzado’. É um trabalho assim, que eu tô muito feliz”, contou José Loretto, que vai estrelar na produção em breve.

“E tô fazendo 'Rancho Fundo', que a gente estreia dia 1º de abril”, lembrou o famoso. Ele destacou que está “gravando enlouquecidamente”, emendando um trabalho no outro. “Tá sendo um período de poucas férias mesmo, mas... Sabe quando você tá bem atleta, em ritmo de jogo? Eu tô muito feliz”, declarou.

“Talvez assim, [agora seja] a melhor fase da minha inteligência cênica”, refletiu o famoso. “Então assim, tô muito feliz com o momento profissional”, destacou ele. em relação ao novo personagem, o artista destacou: “Eu tô subindo uma escadaria muito bonita assim na minha carreira. E é o personagem mais complexo que eu tenho”, disse ele sobre o seu antagonista.