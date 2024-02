MC Guimê beija loira em festa em São Paulo

Rio - MC Guimê, de 31 anos, chegou acompanhado por uma loira ao evento Carnaval da Cidade, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, na noite desta terça-feira. O ex-marido de Lexa trocou muitos beijos com a mulher, com quem ficou no maior clima de romance.

Lexa e MC Guimê anunciaram a separação em outubro de 2022. Pouco antes do funkeiro entrar no "BBB 23", os dois se reconciliaram. Quando o funkeiro foi expulso do reality show por importunar sexualmente a mexicana Dania, que estava em um intercâmbio no "BBB", Lexa e Guimê passaram mais um tempo separados.

Após a crise, eles se reconciliaram, mas em setembro de 2023 anunciaram novamente o término, que foi cheio de trocas de acusações. No total, os dois ficaram juntos por sete anos, sendo quatro anos de casamento.

"Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar no assunto", disse Lexa na ocasião.

