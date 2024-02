Fabiana Justus raspa o cabelo em tratamento contra leucemia - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2024 09:27 | Atualizado 14/02/2024 09:32

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para fazer um desabafo após completar 22 dias de internação. A influenciadora, que é filha de Roberto Justus, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA) em janeiro, e permanece hospitalizada para realizar o tratamento da doença.

"Já são 22 dias internada, que mais parecem seis meses para mim. Uma dica: acordo pensando 'um dia a menos de internação, um dia a menos de tratamento'. Muda um pouco a forma de olhar, dá um conforto a mais do que pensar 'um dia a mais de internação', sabe?", iniciou Fabiana através dos stories do Instagram.

"É difícil, mas tentar ver o copo meio cheio é sempre melhor. A cabeça é tudo. E isso não quer dizer que não tenho meus momentos, hoje mesmo chorei. Faz parte também", admitiu a influencer.

Na última sexta-feira, a filha de Roberto Justus decidiu raspar o cabelo , que já havia começado a cair em grandes quantidades depois do início da quimioterapia. "Vão-se os fios de cabelo e junto com eles qualquer coisa de ruim. Que fiquem apenas coisas maravilhosas. Assim que tentei encarar. Meu marido que raspou, foi um momento lindo. Ele me deu muita força", disse ela, na ocasião.