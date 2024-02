Gabi Martins desabafa sobre perrengue enfrentado em desfile da Vila Isabel - Reprodução / Instagram

Gabi Martins desabafa sobre perrengue enfrentado em desfile da Vila IsabelReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 20:53

Rio - Gabi Martins, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para relatar um perrengue enfrentado durante o desfile da Vila Isabel, na Sapucaí. A cantora, que é musa da escola de samba , afirmou quase ter ficado nua após deslocar a parte superior de sua fantasia.

fotogaleria "Fim de mais uma Sapucaí! Posso dizer que estou muito feliz, muito grata! Foi um desfile assim, desafiador para mim, mais um desafiador. Ensaiei muito, dei o meu melhor", iniciou a artista através dos stories do Instagram.

"Do meio para o final [do desfile], meu sutiã subiu — acho que fiz algum movimento —, ele foi para cima e eu fiquei com os peitos de fora. Gente, me deu uma agonia, porque o tapa-sexo estava soltando, porque eu suei muito e o peito ficou de fora", lamentou.

"Me deu uma agonia muito grande e a partir do meio para o final eu estava desesperada, eu tentei passar tranquilidade e fui até o final, mas foi muito desesperador, juro para vocês. Eu pensei 'não posso parar, vou até o final, se eu ficar com os dois peitos de fora, vou fingir que é a fantasia", acrescentou, bem-humorada.



"Mas é isso, deu tudo certo, faz parte [...] Isso aí é alguém tentando me tombar, tá?! Tenho que fazer uma limpeza com sal grosso", finalizou a loira, brincalhona.