Pedro Scooby rebate seguidora que compara Cintia Dicker a Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 18:35

Rio - Pedro Scooby, de 35 anos, não escondeu o incômodo ao repreender um internauta que comparou sua mulher, Cintia Dicker, de 37, com a ex, Luana Piovani, de 47. No Instagram, a pessoa chamou a modelo de "estranha" e afirmou preferir quando o surfista se relacionava com a atriz.

"Essa menina é estranha, aí sou mais a Piovani", disparou o usuário. "As duas são lindas! Para enaltecer uma mulher não precisa diminuir a outra", rebateu, por sua vez, o ex-BBB.

Pedro Scooby e Luana Piovani foram casados de 2013 a 2019. Juntos, os dois têm três filhos: Dom e os gêmeos, Bem e Liz. O surfista se casou com Cintia Dicker um ano após o divórcio e com ela é pai de Aurora, de apenas 4 meses.